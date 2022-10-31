Ракетный террор РФ: в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии – ОП

Украинцев предупредили об экстренном отключении электроэнергии / УНИАН

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры, в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. О вынужденных отключениях абонентов он пишет в Telegram.

Представитель ОП уточнил, что часть ракет РФ удалось сбить ПВО, часть попала в цель.

"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий", - добавил Тимошенко.

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга. Всего оккупанты выпустили 15 ракет.

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