Массовый обстрел Украины: свет будут отключать вечером по всей стране - Укрэнерго

Отключение электроэнергии / Wikipedia

Веерные отключения света будут применять по всей Украине.

Как сообщает пресс-служба Укрэнерго, это связано на фоне ракетных обстрелов россиян 31 октября.

По данным компании, в результате обстрела оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы Украины в нескольких регионах.

"Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

Ограничения применят для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как россияне повредили инфраструктуру.

"Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной", - объясняют в компании.

Ракетная атака по Украине 31 октября

Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщили воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сегодня утром сбила 44 из полусотни запущенных оккупантами ракет.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате "прилетов" были ранены минимум 13 человек.

Читайте также: