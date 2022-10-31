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Когда в Киеве стабилизируют ситуацию со светом: Кличко рассказал о критической ситуации

31 октября 2022, 18:57

Кличко заявил, что Россия пытается запугать украинцев атаками на энергетическую инфраструктуру, но вызывает еще больший гнев.

Виталий Кличко, отключение света
Виталий Кличко / pixabay

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуацию со светом в столице планируют стабилизировать уже сегодня.

По его словам, 31 октября свет в домах киевлян будет, но отключения будут продолжаться.

Кличко отметил, что электроснабжение уже возобновили для жителей Троещины и частично - Подола.

"Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера. Но даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять, потому что ситуация сложная", - отметил Кличко.

В интервью швейцарскому 20 Minuten Кличко заявил, что Россия пытается запугать украинцев атаками на энергетическую инфраструктуру, но вызывает еще больший гнев.

"Путин посылает свои беспилотники против нашей критической инфраструктуры и разрушает наши системы отопления. Он хочет, чтобы мы мерзли зимой. Россия пытается ввести нас в депрессию, посеять хаос в городе, посеять страх и террор. Но она добивается противоположного. Из-за уничтожения на нашей Родине растет наш гнев. В Москве не поняли, что иногда можно победить армии, но никогда - народ и нацию. Мы сильны, и у путина нет шансов", - заявил Кличко.

Ракетная атака по Украине 31 октября

Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщили воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сегодня утром сбила 44 из полусотни запущенных оккупантами ракет.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате "прилетов" были ранены минимум 13 человек.

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