Ситуация критическая: из Киевской области могут начать эвакуацию людей в другие области

Электроэнергия / pixabay

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что жителей области могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с электроэнергией станет критической.

"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план, как временно перевезти людей в регионы, где ситуация более стабильная", - сказал он в интервью польскому изданию Onet.

Однако Кулеба успокоил, что интервью давал на прошлой неделе.

"Там речь шла именно о прогнозируемой ситуации на случай максимального ухудшения состояния. Сейчас мы не проводим эвакуацию, никаких действий по этому поводу не планируется в ближайшее время. Все находятся на своих местах, ситуация контролируемая", - подчеркнул глава ОВА в эфире телемарафона сегодня.

По его словам, в каждом органе самоуправления и населенном пункте есть определенные места для эвакуации. Если ситуация станет критичной, в этих местах будут собираться люди, а органы самоуправления вместе со специальными службами будут предоставлять транспортные средства, чтобы их эвакуировать.

"Это будет все проходить организованно. Сейчас нет причин, чтобы это делать и планировать", - добавил он.

Ракетная атака по Украине 31 октября

Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщили воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сегодня утром сбила 44 из полусотни запущенных оккупантами ракет.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате "прилетов" были ранены минимум 13 человек.

Читайте также: