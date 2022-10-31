УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ситуация критическая: из Киевской области могут начать эвакуацию людей в другие области

31 октября 2022, 15:48

Если ситуация станет совсем критичной, то в областях органы самоуправления вместе со специальными службами будут предоставлять транспортные средства.

электроэнергия, эвакуация из Киевской области
Электроэнергия / pixabay

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что жителей области могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с электроэнергией станет критической.

"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план, как временно перевезти людей в регионы, где ситуация более стабильная", - сказал он в интервью польскому изданию Onet.

Однако Кулеба успокоил, что интервью давал на прошлой неделе.

"Там речь шла именно о прогнозируемой ситуации на случай максимального ухудшения состояния. Сейчас мы не проводим эвакуацию, никаких действий по этому поводу не планируется в ближайшее время. Все находятся на своих местах, ситуация контролируемая", - подчеркнул глава ОВА в эфире телемарафона сегодня.

По его словам, в каждом органе самоуправления и населенном пункте есть определенные места для эвакуации. Если ситуация станет критичной, в этих местах будут собираться люди, а органы самоуправления вместе со специальными службами будут предоставлять транспортные средства, чтобы их эвакуировать.

"Это будет все проходить организованно. Сейчас нет причин, чтобы это делать и планировать", - добавил он.

Алексей Кулеба

Ракетная атака по Украине 31 октября

Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщили воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сегодня утром сбила 44 из полусотни запущенных оккупантами ракет.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате "прилетов" были ранены минимум 13 человек.

Читайте также:

война в Украине Кулеба война России и Украины электроэнергия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:14

Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время года

16:10

Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизньВидео

16:02

Какой цветок вам понравился больше всего: тест расскажет, какими вас видят мужчины

15:57

"IRIS-T отработала на 100%": в ВСУ раскрыли детали "охоты" на ракеты РФВидео

15:48

Ситуация критическая: из Киевской области могут начать эвакуацию людей в другие областиВидео

Реклама
15:42

Тайная свадьба Максимуса-гладиатора: 58-летний Рассел Кроу женился

15:29

Хэллоуин 2022: веселые картинки и поздравления

15:15

Удары по инфраструктуре РФ спланировала неделями ранее: в разведке раскрыли деталиВидео

15:14

Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

15:02

Экс-зять Пугачевой решил помогать российским террористам

15:01

В РФ показали, как запускали ракеты по Украине: они летели с моряВидео

14:58

Яиц не будет ни по 70, ни по 100 грн: в 2023 популярный продукт может исчезнуть с прилавков в Украине

14:55

Собрался и уехал: знаменитый российский спортсмен отказался выступать за родную Россию из-за войны

14:41

У Путина разразились угрозами из-за "зернового соглашения" без РФВидео

14:21

Хотели оставить украинцев без света, воды и тепла: РФ призналась в массированном обстреле УкраиныВидео

14:19

Инцидент попал на видео: Киркоров снова опозорился и послал журналисткуВидео

14:19

В боях за Украину погиб бывший депутат из Львова Юрий Лунь

14:11

Шикарные рулетики из рыбы на Новый год 2023: уникальный рецепт праздничной закускиВидео

14:06

Радиодиктант 2022: дата, кто будет читать

14:05

У кого больше: Хайди Клум померилась грудью с известным актером-качкомВидео

Реклама
13:57

"Зеленский пойдет на переговоры": престарелый фанат Путина Берлускони выдал бред о завершении войныВидео

13:33

Массированный обстрел Украины: оккупанты повредили 18 объектов, более 10 человек пострадалиВидео

13:31

Угроза "блэкаута": обстрелы РФ усугубили ситуацию в энергосистеме, начались новые отключенияВидео

13:28

Госпереворот в России произойдет благодаря ВСУ: Каспаров спрогнозировал смену власти в РФ

13:14

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

13:00

Гороскоп на завтра 1 ноября 2022: Овнам – успех, Девам – большая ссора, Козерогам – деньги

12:59

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на ваши черты характера, которые бесят окружающих

12:47

"Беспрецедентно": в ВСУ объяснили, благодаря чему ПВО сбила большинство ракет РФВидео

12:29

Из-за ракетного удара в Киеве 80% жителей остались без водоснабжения: когда включат воду

11:57

Кровавые разборки в Крыму: военные РФ устроили драку со стрельбой, есть погибший и раненыеВидео

11:54

Провел сутки в пути, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали оккупанта из Марий Эл

11:44

Санта Димопулос показала редкие фото обаятельного взрослого сына от Андрея ДжеджулыВидео

11:41

"Холостяк" Топольский прокомментировал хейт украинского дубляжа проекта

11:33

Ошметки разбросало на сотни метров: в РФ взрывами раскурочило два вертолета Ка-52Видео

11:20

"За эти деньги рассчитывала на нормальное отношение": Квиткова пожаловалась на неудачную пластическую операциюВидео

11:07

Несмотря на отказ РФ от зерновой сделки, из портов Украины вышли 12 судов

10:55

"Варварские удары": в США жестко отреагировали на ракетный террор РФ в УкраинеВидео

10:33

Дорофеева прокомментировала свою беременность

10:29

РФ за утро спустила на ветер $650 млн: силы ПВО Украины сбили 44 из полсотни российских ракетВидео

10:19

Под Киевом есть раненые и разрушения в результате ракетных ударов РФВидео

Реклама
10:18

Как лучше сушить грецкий орех: главные правила и необычные лайфхакиВидео

09:54

Часть Киева без света: российские ракеты повредили энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир

09:38

Ракетный террор РФ: в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии – ОПВидео

09:27

Решающий фактор: почему не удалось спасти Жанну Фриске

09:23

"Демилитаризизация" топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

09:06

Хорошие русские Россию не спасут: только большая кровьмнение

08:47

Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и водыВидео

08:35

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной влезла в кружевное боди

08:30

Гороскоп на сегодня 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

08:26

Оккупанты устроили террор жителям Херсонщины: пытаются заставить их уехать из областиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять