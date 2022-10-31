Хотели оставить украинцев без света, воды и тепла: РФ призналась в массированном обстреле Украины

Россия подтвердила, что ударила ракетами и дронами по Украине / Коллаж фото topcor.ru, kremlin.ru

Россия цинично призналась, что именно её армия обстреляла украинские города 31 октября, чтобы лишить мирных жителей воды, электроэнергии и тепла. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

В РФ убеждают, что им якобы "удалось поразить все назначенные объекты".

"Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.

Россия подтвердила, что ударила ракетами и дронами по Украине / скриншот

Ракетный террор РФ

Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщили воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сегодня утром сбила 44 из полусотни запущенных оккупантами ракет.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате "прилетов" были ранены минимум 13 человек.

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