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Массированный обстрел Украины: оккупанты повредили 18 объектов, более 10 человек пострадали

31 октября 2022, 13:33

Российские оккупанты повредили преимущественно объекты критической инфраструктуры в 10 областях Украины.

прилеты в Украине, Шмыгаль
Массированный обстрел Украины 31 октября / Коллаж фото facebook.com/Командування Воздушных Сил ВСУ, скриншот

Российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины утром 31 октября. Они ударили ракетами и дронами по 10 регионам страны. Всего было повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В результате атаки обесточены сотни населенных пунктов в 7 областях Украины.

"Последствия могли быть намного хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более 50-ти выпущенных по нашей территории ракет сбиты 44. Спасибо бойцам, которые защищают наше небо. Также спасибо энергетикам, которые в эти минуты ликвидируют последствия российских атак", - написал Шмыгаль.

Ремонтники уже работают над восстановлением мощностей. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются аварийные отключения.

пост Шмыгаля
Российские оккупанты обстреляли 18 объектов в Украине 31 октября / скриншот

Начальник Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в результате "прилетов" ранены 13 человек. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"На данный момент мы имеем 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", - сказал Клименко.

Ракетный террор РФ

Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщили воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сегодня утром сбила 44 из полусотни запущенных оккупантами ракет.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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