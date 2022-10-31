Из-за ракетного удара в Киеве 80% жителей остались без водоснабжения: когда включат воду

Киевляне выстраиваются в очереди за водой / Фото УНИАН, Telegram

В результате ракетной атаки российских оккупантов и повреждения энергетического объекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций.

"На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч квартир Киева, которые остались без света", - написал он в Telegram.

Кличко пообещал, что через три-четыре часа водоснабжение возобновят для потребителей левого берега Киева и частично - правого.

Энергоснабжение уже частично возобновлено в Деснянском районе столицы.

Узнать, где расположен ближайший к дому бювет, можно на интерактивной карте.

Отметим, бюветы, которые временно не работают из-за отсутствия электроснабжения, отмечены красным.

Ракетный террор РФ

Утром 31 октября в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сегодня утром сбила 44 из полсотни запущенных оккупантами ракет.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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