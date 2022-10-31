РФ за утро спустила на ветер $650 млн: силы ПВО Украины сбили 44 из полсотни российских ракет

Сегодня утром силы ПВО сбили 44 из полсотни российских ракет / Фото facebook.com/kpszsu

В понедельник, 31 октября, российские оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Украине. Как сообщили Воздушные силы ВСУ украинская ПВО сегодня утром сбила 44 из полсотни запущенных оккупантами ракет.

"В 07.00 31 октября российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область)", - говорится в сообщении Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Уточняется, что 44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" – 18, воздушного командования "Юг" – 12, воздушное командование "Восток" – 9, воздушного командования "Запад" – 5.

Сколько денег Россия спустила на ветер

Стоимость российских ракет примерно такая:

Х-101 - $13 млн;

Калибр - $6,5 млн;

Искандер - $3 млн;

Оникс - $1,25 млн;

Х-22 - $1 млн ;

Точка-У – $0,3 млн.

Таким образом, 50 ракет Х-101 обошлись стране-агрессору только сегодня утром в 650 млн долларов.

Ракетный террор РФ

Утром 31 октября в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры, в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, часть ракет РФ удалось сбить ПВО, часть попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий.

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