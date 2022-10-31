'Варварские удары': в США жестко отреагировали на ракетный террор РФ в Украине

Бриджит Бринк прокомментировала ракетные удары РФ / Facebook/usdos.ukraine, vpk.name

Массированный ракетный удар РФ по Украине, который произошел в понедельник, 31 октября, прокомментировали в США.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что во время ракетных атак находилась в укрытии. Об этом американский дипломат сообщила в Twitter.

Она также отметила, что оккупанты РФ намеренно бьют по гражданским объектам инфраструктуры Украины накануне зимнего сезона.

"Как и миллионы украинцев наша команда посольства США снова в укрытии, поскольку Россия продолжает бездушные и варварские ракетные удары по народу Украины, пытаясь оставить страну в холоде и темноте накануне зимы", - добавила Бринк.

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

Читайте еще: