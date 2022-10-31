'Варварские удары': в США жестко отреагировали на ракетный террор РФ в Украине

Оккупанты РФ намеренно бьют по гражданским объектам инфраструктуры Украины накануне зимнего сезона, подчеркнула Бриджит Бринк.
Массированный ракетный удар РФ по Украине, который произошел в понедельник, 31 октября, прокомментировали в США.
Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что во время ракетных атак находилась в укрытии. Об этом американский дипломат сообщила в Twitter.
Она также отметила, что оккупанты РФ намеренно бьют по гражданским объектам инфраструктуры Украины накануне зимнего сезона.
"Как и миллионы украинцев наша команда посольства США снова в укрытии, поскольку Россия продолжает бездушные и варварские ракетные удары по народу Украины, пытаясь оставить страну в холоде и темноте накануне зимы", - добавила Бринк.
Ракетный террор РФ
Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.
Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.
Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.
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