Ошметки разбросало на сотни метров: в РФ взрывами раскурочило два вертолета Ка-52

В Псковской области взрывами были уничтожены два вертолета, находившиеся на ремонте.
В Псковской области РФ произошел взрыв на военном аэродроме, в результате чего повреждены два боевых вертолета Ка-52.
Как сообщает Telegram-канал Baza, взрывы прогремели в воскресенье, около 22 часов на военном аэродроме недалеко от российско-латвийской границы.
Подчеркивается, что взрывом были уничтожены два вертолета, находившиеся на ремонте.
"Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг", — говорится в сообщении.
Причина взрыва Ка-52 изданию неизвестна.
Вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.
Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.
Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.
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