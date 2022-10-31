Ошметки разбросало на сотни метров: в РФ взрывами раскурочило два вертолета Ка-52

Два вертолета Ка-52 взорвались в РФ / УНИАН, mil.ru

В Псковской области РФ произошел взрыв на военном аэродроме, в результате чего повреждены два боевых вертолета Ка-52.

Как сообщает Telegram-канал Baza, взрывы прогремели в воскресенье, около 22 часов на военном аэродроме недалеко от российско-латвийской границы.

Подчеркивается, что взрывом были уничтожены два вертолета, находившиеся на ремонте.

"Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг", — говорится в сообщении.

Причина взрыва Ка-52 изданию неизвестна.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.

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