Уничтожены два Аллигатора: ВСУ сбили ударные вертолеты РФ Ка-52

Вертолет Ка-52 / mil.ru

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52", - говорится в сообщении.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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