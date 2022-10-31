Нечем восстанавливать энергообъекты: 12 стран помогут Украине нужным оборудованием – Кулеба

12 стран предоставят Украине оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры/ Reuters, УНИАН

Вследствие российских ракетных атак в Украине повреждены многие объекты энергетической инфраструктуры. Чтобы их восстановить, нужно оборудование, которое в Украине уже закончилось.

Двенадцать стран согласились помочь с поставками в нашу страну необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры после обстрелов со стороны РФ. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Помочь согласились Израиль, Испания, Италия, Литва, Германия, Северная Македония, Польша, Южная Корея, Словакия, Словения, Финляндия и Франция.

Речь идет о 954 единицах энергетического оборудования.

"Первые партии помощи уже в Украине, остальное ожидается в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", – цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД.

Украине передадут, в частности, генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и тому подобное.

Кулеба подчеркнул, что украинские дипломаты постоянно находятся в контакте с партнерами и делают всё возможное, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Он отметил, что дипломаты привлекают нужную помощь и оборудование, чтобы устранить последствия атак российских оккупантов на критическую инфраструктуру нашего государства.

Отключение света в Киеве

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым. Россияне ударили по объектам энергосистемы.

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине были отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены с 6 часов утра 31 октября во всех регионах.

После этого абонентам в Киеве ввели новые графики отключения электроэнергии. При этом в столице Украины возможны отключения электроэнергии абонентам сразу до трех раз в сутки. В среднем электроснабжение абонентам планируют отключать в промежутке до 4 часов.

В ДТЭК заявляли, что у украинских энергетиков закончилось оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Новое оборудование необходимо покупать заграницей, стоит всё очень дорого.

Позже в ДТЭК заявили, что энергетики вернули свет для потребителей и объектов водоканала в Киеве, которые с утра 31 октября были без электроснабжения из-за ракетного удара российских оккупантов. По состоянию на 18:00 этих потребителей перевели на временную схему питания. Однако другая часть потребителей в Киеве сейчас временно находятся без электроснабжения из-за экстренных ограничений.

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