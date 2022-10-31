Без электричества до полсуток: появились новые графики отключений в Киеве

В Киеве новые графики отключения электричества / УНИАН

Новые графики отключения электроэнергии абонентам в Киеве вводятся после очередных ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте поставщика электроэнергии YASNO.

При этом в столице Украины возможны отключения электроэнергии абонентам сразу до трех раз в сутки.

В среднем электроснабжение абонентам планируют отключать в промежутке до 4 часов.

В итоге, по предварительному плану (в случае трех отключений в день), электропитание квартирах киевлян может отсутствовать до полусуток (12 часов).

Не исключено, что в зависимости от обстоятельств, интервалы графика в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время", — добавили в YASNO.

Добавим, что на сайте YASNO в разделе "График отключений" можно ознакомиться с плановыми отключениями электричества в Киеве. Для этого в соответствующих разделах необходимо указать интересующее название улицы и номер дома.

/ kyiv.yasno.com.ua

Отключения электроэнергии в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены с 6 часов утра 31 октября во всех регионах.

"Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", - сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

По информации "Укрэнерго", для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.

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