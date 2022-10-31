Угроза 'блэкаута': обстрелы РФ усугубили ситуацию в энергосистеме, начались новые отключения

Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, введены локальные ограничения потребителей.
В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены с 6 часов утра 31 октября во всех регионах.
"Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", - сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
По информации "Укрэнерго", для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.
"В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме", - уточнили в компании.
Ракетный террор РФ
Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.
Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.
Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.
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