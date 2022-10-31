УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угроза "блэкаута": обстрелы РФ усугубили ситуацию в энергосистеме, начались новые отключения

31 октября 2022, 13:31

Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, введены локальные ограничения потребителей.

Свет, отключение света, веерные отключения, электроенергия, свеча
В Украине отключают электроенергию / УНИАН

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены с 6 часов утра 31 октября во всех регионах.

"Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", - сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

По информации "Укрэнерго", для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.

"В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме", - уточнили в компании.

Угроза 'блэкаута': обстрелы РФ усугубили ситуацию в энергосистеме, начались новые отключения

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

Читайте еще:

Укрэнерго веерные отключения ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:33

Массированный обстрел Украины: оккупанты повредили 18 объектов, более 10 человек пострадали

13:31

Угроза "блэкаута": обстрелы РФ усугубили ситуацию в энергосистеме, начались новые отключенияВидео

13:28

Госпереворот в России произойдет благодаря ВСУ: Каспаров спрогнозировал смену власти в РФ

13:14

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

13:00

Гороскоп на завтра 1 ноября 2022: Овнам – успех, Девам – большая ссора, Козерогам – деньги

Реклама
12:59

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на ваши черты характера, которые бесят окружающих

12:47

"Беспрецедентно": в ВСУ объяснили, благодаря чему ПВО сбила большинство ракет РФВидео

12:29

Из-за ракетного удара в Киеве 80% жителей остались без водоснабжения: когда включат воду

11:57

Кровавые разборки в Крыму: военные РФ устроили драку со стрельбой, есть погибший и раненыеВидео

11:54

Провел сутки в пути, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали оккупанта из Марий Эл

11:44

Санта Димопулос показала редкие фото обаятельного взрослого сына от Андрея ДжеджулыВидео

11:41

"Холостяк" Топольский прокомментировал хейт украинского дубляжа проекта

11:33

Ошметки разбросало на сотни метров: в РФ взрывами раскурочило два вертолета Ка-52Видео

11:20

"За эти деньги рассчитывала на нормальное отношение": Квиткова пожаловалась на неудачную пластическую операциюВидео

11:07

Несмотря на отказ РФ от зерновой сделки, из портов Украины вышли 12 судов

10:55

"Варварские удары": в США жестко отреагировали на ракетный террор РФ в УкраинеВидео

10:33

Дорофеева прокомментировала свою беременность

10:29

РФ за утро спустила на ветер $650 млн: силы ПВО Украины сбили 44 из полсотни российских ракетВидео

10:19

Под Киевом есть раненые и разрушения в результате ракетных ударов РФВидео

10:18

Как лучше сушить грецкий орех: главные правила и необычные лайфхакиВидео

Реклама
09:54

Часть Киева без света: российские ракеты повредили энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир

09:38

Ракетный террор РФ: в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии – ОПВидео

09:27

Решающий фактор: почему не удалось спасти Жанну Фриске

09:23

"Демилитаризизация" топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

09:06

Хорошие русские Россию не спасут: только большая кровьмнение

08:47

Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и водыВидео

08:35

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной влезла в кружевное боди

08:30

Гороскоп на сегодня 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

08:26

Оккупанты устроили террор жителям Херсонщины: пытаются заставить их уехать из областиВидео

08:15

Ракетный удар по Киеву: в столице прогремели мощные взрывы, часть города обесточена и нет воды

08:03

"Сдача Путина в обмен на Тайвань": Каспаров рассказал о сделке, которую Китай мог предложить СШАВидео

07:12

ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов, 2 склада с боеприпасами, танк и "Акацию" врага

06:47

Путин надеется на суровую зиму и продолжит войну в 2023 году - ISWВидео

06:36

Что делать с Путиным: объяснение на примере грязной, наглой, вонючей крысымнение

06:16

Гороскоп на ноябрь 2022 для Стрельцов: названы самые удачные и прибыльные дниВидео

06:10

Ноябрь будет адским: из каких 2 городов Украины стоит уехать, чтобы не попасть под месиво оккупантовВидео

05:20

Украину накроет холодрыга: синоптики рассказали, когда и где ждать резкого похолоданияВидео

04:13

"Наступает его конец": бывший посол Беларуси назвал самый большой страх ЛукашенкоВидео

03:20

Бомбезная закуска за 60 гривен: необыкновенный рецепт на Новый год 2023Видео

03:10

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозыВидео

Реклама
02:05

У Украины не будет потерь новых территорий: прогноз военного эксперта

01:31

Дьявольски красива: украинская звезда Викингов Кэтрин Винник показала фигуру в кожаном комбинезоне

00:51

Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь годВидео

30 октября, воскресенье
23:52

Украину ожидает еще один резкий скачек цен на продукты: что подорожает больше всегоВидео

23:28

"Пшеница-убийца": Зеленский высмеял "причину" выхода России из "зерновой сделки"Видео

23:04

ВСУ пойдут вперед: эксперт спрогнозировал, какие города освободят на ХерсонщинеВидео

22:30

3 дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие бедыВидео

22:28

Мощный залп артиллерии ВСУ обезглавил "элитную" танковую армию оккупантов РФВидео

22:12

"Худший месяц в этом году": астролог Росс рассказал, когда в ноябре лучше никуда не ездитьВидео

21:57

"Цепные псы" Путина "мочат" генералов: экс-полковник ФСБ рассказал о чистках в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять