Киевлян, которые с утра были без света, перевели на временную схему питания: в ДТЭК объяснили ситуацию

Киевлян, которые с утра были без света, перевели на временную схему питания/ УНИАН, Википедия

Энергетики вернули свет для потребителей и объектов водоканала в Киеве, которые с утра 31 октября были без электроснабжения из-за ракетного удара российских оккупантов.

По состоянию на 18:00 этих потребителей перевели на временную схему питания. Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.

Однако по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго" в столице Украины были применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей в Киеве сейчас временно находятся без электроснабжения.

"Для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, согласно указаниям диспетчера "Укрэнерго", – говорится в сообщении.

Также в ДТЭК Киевские электросети призвали потребителей уменьшить нагрузку на электросети и экономить электроэнергию. Граждан просят включать энергоемкие приборы по очереди, а также максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы – с 17:00 до 23:00.

Отключение света в Киеве

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым. Россияне ударили по объектам энергосистемы.

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине были отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены с 6 часов утра 31 октября во всех регионах.

После этого абонентам в Киеве ввели новые графики отключения электроэнергии. При этом в столице Украины возможны отключения электроэнергии абонентам сразу до трех раз в сутки. В среднем электроснабжение абонентам планируют отключать в промежутке до 4 часов.

В ДТЭК заявляли, что у украинских энергетиков закончилось оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Новое оборудование необходимо покупать заграницей, стоит всё очень дорого.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуацию со светом в столице планируют стабилизировать уже сегодня. По его словам, 31 октября свет в домах киевлян будет, но отключения будут продолжаться. Кличко отметил, что электроснабжение уже восстановили для жителей Троещины и частично – Подола.

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