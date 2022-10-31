Дочь погибла под завалами, мать – в больнице: оккупанты убили двух женщин на Херсонщине

Оккупанты убили двух женщин на Херсонщине/ Фото иллюстративное, разрушения в Архангельском на Херсонщине: Херсонская ОВА, Стратком ВСУ

Российские захватчики убили двух женщин на освобожденной части Херсонской области. В воскресенье, 30 октября, они обстреляли частный дом в Бериславском районе.

Дома в то время находились мать с дочерью. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, ночью 30 октября 2022 года военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз обстреляли деоккупированые населенные пункты Бериславского района Херсонской области. Один из снарядов попал в жилой дом, в котором находились местные жители", – говорится в сообщении.

Дочь погибла под завалами, а мать скончалась в больнице от полученных ранений.

Наступление ВСУ на Херсонщине

Напомним, российские захватчики сбежали из Чернобаевки на Херсонщине. С аэродрома, на котором они дислоцировались, оккупанты забрали всю свою технику. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Это впервые с начала оккупации Херсона захватчики оставляют свои позиции на аэродроме в Чернобаевке. Раньше они не уходили оттуда даже после атак ВСУ.

Также сообщалось, что российские оккупанты пытаются "эвакуироваться" из Херсонской области из-за мощного контрнаступления ВСУ. Они хотят переправить артиллерийские установки с правого берега Днепра на Херсонщине.

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Херсонщины устраивают террор для местного населения. Они пытаются создать условия, которые непригодны для проживания людей, чтобы заставить их "эвакуироваться" из области. Захватчики отключают местным жителям электричество, воду и доступ к сети Интернет. Также они шантажируют людей, убеждая их, что украинские воины якобы будут бить по ним ракетами.

Читайте также: