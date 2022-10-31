Оккупанты устроили террор жителям Херсонщины: пытаются заставить их уехать из области

Оккупанты устроили террор жителям Херсонщины/ Минобороны РФ, Суспільне

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Херсонщины устраивают террор для местного населения. Они пытаются создать условия, которые непригодны для проживания людей, чтобы заставить их "эвакуироваться" из области.

Захватчики отключают местным жителям электричество, воду и доступ к сети Интернет. Также они шантажируют людей, убеждая их, что украинские воины якобы будут бить по ним ракетами. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В то же время сами россияне вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. Они заставляют местных предпринимателей быстро продать все свои товары, а затем закрывают магазины и рынки.

"В то же время, подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления", – говорится в сообщении.

Наступление ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и более 3 десятков оккупантов. Склады были уничтожены в Бериславском и Николаевском районах. На Южнобугском направлении ситуация сложная, но находится под полным контролем ВСУ.

Напомним, российские захватчики сбежали из Чернобаевки на Херсонщине. С аэродрома, на котором они дислоцировались, оккупанты забрали всю свою технику. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Это впервые с начала оккупации Херсонщины захватчики оставляют свои позиции на аэродроме в Чернобаевке. Раньше они не уходили оттуда даже после атак ВСУ.

Также сообщалось, что российские оккупанты пытаются "эвакуироваться" из Херсонской области из-за мощного контрнаступления ВСУ. Они хотят переправить артиллерийские установки с правого берега Днепра на Херсонщине.

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