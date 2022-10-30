"Эвакуация" оккупантов с Херсонщины: армия РФ хочет забрать артустановки с правого берега - Генштаб

Оккупанты хотят вывезти артиллерию из Херсона и перебросить на другие направления / коллаж фото Reuters, общественное

Российские оккупанты пытаются "эвакуироваться" из Херсонской области из-за мощного контрнаступления ВСУ. Они хотят переправить артиллерийские установки с правого берега Днепра на Херсонщине. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Эту артиллерию оккупанты хотят перебросить на другие направления.

"По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские военные пытаются создать на оккупированных территориях непригодные условия для проживания местного населения.

"В Новой Каховке, с 29 октября текущего года, отключен доступ к сети Интернет и, через громкоговорители, распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В первую очередь вражеские солдаты хотят "эвакуировать" медиков из местных больниц и оперативные службы города. Местная "власть" приказала предпринимателям распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки. Такое "распоряжение" действует с 1 ноября.

Освобождение Херсона

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом Буданов считает, что ВСУ до конца года деоккупируют Херсон.

Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства. Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины.

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