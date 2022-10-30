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"Ждем ВСУ": в оккупированном Херсоне развевается украинский флаг

30 октября 2022, 14:18

Патриоты, которые ждут освобождения города от российских захватчиков, установили украинский флаг на одной из вышек в Херсоне. Где именно - не уточняется.

Флаг Украины в оккупированном Херсоне
Флаг Украины в оккупированном Херсоне / Фото t.me/jurnko

Во временно оккупированном Херсоне появился государственный флаг Украины. Патриоты, которые ждут освобождения города от российских захватчиков, установили его на одной из вышек.

Фото в воскресенье, 30 октября, на своем Telegram-канале обнародовал блогер и журналист Константин Рыженко.

Где именно были сделаны снимки, он не уточнил.

"Херсон, движение сопротивления передает привет. Ждем ВСУ", – говорится в сообщении.

Освобождение Херсона

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом Буданов считает, что ВСУ до конца года деоккупируют Херсон.

Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства. Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины.

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