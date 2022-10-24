УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

До конца года Украина отобьет Херсон - Буданов

24 октября 2022, 10:22

Сейчас оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом из города вывозят финансовые структуры, оккупационную власть, раненых.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов рассказал о ситуации на Херсонщине / Фото УП

Россия приближается к проигрышу в войне в Украине - как к глобальному, так и локальному на местах. В частности, в Херсоне. В связи с этим российский генерал Сергей Суровикин готовит почву для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города или их просто выбьют оттуда, можно было сгладить ситуацию.

Об этом заявил интервью Украинской правде руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, сейчас российские оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом захватчики проводят информационную кампанию под лозунгом "мы заботимся о людях". К примеру, из Херсона выводят Промсвязьбанк, другие финансовые структуры, которые россияне туда завели.

"Причем как выводят – вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходячих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить (…) То есть создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне", - рассказал Буданов.

По его словам, россияне понимают, что, если ВСУ возьмут хотя бы контроль над Каховской дамбой, которая является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, им придется очень быстро принимать решение.

"Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа. И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне", - сказал глава ГУР.

Отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ до конца года отбить Херсон, Буданов ответил: "Думаю, что да".

Читайте также:
Битва за Херсон будет жесткой, но за месяц он будет освобожден – полковник запаса Жданов Битва за Херсон будет жесткой, но за месяц он будет освобожден – полковник запаса Жданов
ВСУ могут освободить Херсон до конца 2022 года, с Донбассом будет труднее – экс-депутат Госдумы ВСУ могут освободить Херсон до конца 2022 года, с Донбассом будет труднее – экс-депутат Госдумы
Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – эксперт Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – эксперт
Гауляйтер Сальдо дал деру из Херсона и объявил о закрытии оккупированной области Гауляйтер Сальдо дал деру из Херсона и объявил о закрытии оккупированной области
РФ готовится бить по Херсону: Ким объяснил подлость оккупантов с РФ готовится бить по Херсону: Ким объяснил подлость оккупантов с "эвакуацией"

Освобождение Херсона

Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

"[Обстановка, - Главред] она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал Суровикин.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства. Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины.

Другие новости:

война в Украине новости Херсона Херсонская область новости Украины война России и Украины Кирилл Буданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:36

"Повестку ждать всем военнообязанным": украинцев предупредили о новой волне мобилизации

10:22

До конца года Украина отобьет Херсон - Буданов

10:10

Президент Мотор Сичи Богуслаев продавал РФ запчасти во время войны: опубликованы телефонные разговорыВидео

09:59

Взрывом разорвало ногу: скандальный пропагандист РФ получил ранение под ДонецкомВидео

09:30

"Орбан, уходи": венгры взбунтовались и гонят в шею пророссийского премьераВидео

Реклама
09:29

РФ будет еще долго терроризировать украинцев "шахидами", 30% дронов доходят до цели - БудановВидео

09:27

"Грязное государство с примитивными конструкциями": Ермак заявил, что переговоров с РФ не будет

09:23

Нельзя сохранить лицо Путина, не потеряв собственноемнение

08:57

Гороскоп на сегодня 24 октября 2022: Ракам – переезд Скорпионам – признание, Козерогам – достиженияВидео

08:34

ВСУ используют "стратегию коррозии": австралийский генерал дал прогноз по войне в Украине

08:30

Как сушить грецкие орехи: "железные" правила, о которых нельзя забыватьВидео

08:28

ВСУ ликвидировали российского командира разведротыВидео

07:45

На Юге ВСУ уничтожили редкий комплекс радиолокации РФ "Зоопарк-1"

07:19

Остановить помощь Запада Украине: в ISW объяснили, зачем Шойгу распространяет фейки о "грязной бомбе"

06:43

Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для уничтожения иранских дронов-камикадзе – NYTВидео

06:16

Для Путина и его армии ситуация сегодня катастрофическаямнение

05:43

Солнечное затмение 25 октября: кого ждет фатальное везение, а кого – уйма проблемВидео

03:50

Эксперт пояснил, почему вражеские генералы не могут ничего противопоставить ВСУВидео

03:21

Моника Беллуччи в объективе страстного француза показала шикарные формы в ярком платьеВидео

03:20

Самые вкусные хрустящие лепешки за 15 минут, от которых невозможно отказаться: быстрый рецептВидео

Реклама
02:56

"В РФ понимают, что находятся на Титанике": Пономарев рассказал, готовы ли в Кремле сместить Путина

02:05

Украину заморозит до - 25º: синоптик рассказал, где врежет дикий дубакВидео

01:35

Почему Путин заменил ракеты иранскими дронами: полковник ВСУ объяснил тактику КремляВидео

00:51

Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денегВидео

00:04

Вскрылись скандальные детали: почему бывшая невеста принца Гарри бросила его и отказалась рожатьВидео

23 октября, воскресенье
23:36

Джонсон отказался идти повторно в премьеры БританииВидео

23:25

"Пока у РФ закончатся ракеты, она разнесет всю энергосистему": Жданов оценил угрозу полного блэкаутаВидео

22:54

"Зона смерти": эксперт назвал город, который будут "утюжить" оккупантыВидео

22:52

Стали известны колоссальные потери российской авиации за время войны в УкраинеВидео

22:26

"Ты — алкоголик": Усик жестко "наехал" на Фьюри и спрогнозировал итог их возможного бояВидео

22:08

Макрон сделал странное заявление о мирном соглашении с РФВидео

21:55

Ракетный удар РФ: всем областям Украины вернули возможность электроснабженияВидео

21:52

Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октябряВидео

21:37

Голос країни-12 - 8 выпуск: итоги первой части Вокальных боевВидео

21:15

"Бросают как пушечное мясо": Пономарев рассказал, как мобилизация устроит переполох в РФВидео

21:02

Угрозы применения "грязной бомбы": Зеленский намекнул, что за шантажом стоит ПутинВидео

20:49

Названа причина смерти Хагрида - шотландского актера Робби КолтрейнаВидео

20:25

Оккупантов выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУВидео

20:11

Мороз и снегопад: когда в Украину ворвется зимаВидео

20:10

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

Реклама
20:08

Во Франции жестко ответили на заявление Шойгу о "грязной бомбе"Видео

20:05

"Вы уже проиграли": Вакарчук вместе с бойцами ВСУ мощно обратился к врагам с передовой:

19:58

"Россияне планируют сами": в Украине резко ответили на фейк Шойгу о "грязной бомбе"Видео

19:48

Малыш №4: принц Уильям и принцесса Кэтрин готовятся к громкому заявлению в начале года

19:35

Цены на хлеб, молоко и мясо будут зашкаливать: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

19:32

Бывший полковник ФСБ спрогнозировал сроки окончания войны в УкраинеВидео

19:31

Виталий Портников. Путин не выключит УкраинуВидеоблоги

19:29

Вытянут счастливый билет: 3 знака зодиака в списке везунчиков недели

19:25

Русские, вы прилетели - не будет у вас авиации!мнение

19:16

Безжалостные борцы с пылью: где нужно хранить пылесос и швабру

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять