До конца года Украина отобьет Херсон - Буданов

Кирилл Буданов рассказал о ситуации на Херсонщине / Фото УП

Россия приближается к проигрышу в войне в Украине - как к глобальному, так и локальному на местах. В частности, в Херсоне. В связи с этим российский генерал Сергей Суровикин готовит почву для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города или их просто выбьют оттуда, можно было сгладить ситуацию.

Об этом заявил интервью Украинской правде руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, сейчас российские оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом захватчики проводят информационную кампанию под лозунгом "мы заботимся о людях". К примеру, из Херсона выводят Промсвязьбанк, другие финансовые структуры, которые россияне туда завели.

"Причем как выводят – вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходячих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить (…) То есть создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне", - рассказал Буданов.

По его словам, россияне понимают, что, если ВСУ возьмут хотя бы контроль над Каховской дамбой, которая является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, им придется очень быстро принимать решение.

"Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа. И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне", - сказал глава ГУР.

Отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ до конца года отбить Херсон, Буданов ответил: "Думаю, что да".

Освобождение Херсона

Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

"[Обстановка, - Главред] она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал Суровикин.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства. Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины.

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