'Зайдут даже в Луганск': ВСУ могут освободить юг и восток за 3 месяца – генерал Маломуж

ВСУ могут освободить юг и восток за 3 месяца – генерал Маломуж/ УНИАН, Главред

Украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства.

Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины. Об этом рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

Когда украинские военные освободят Херсон, это посеет масштабную панику в рядах противника и заставит его отступить. После этого может рухнуть фронт на востоке.

"Конечно, я не буду говорить о конкретике, потому что это дела Генштаба наших Вооруженных сил. Но можно сказать, что это может повлечь не тактические, а стратегические успехи сначала в освобождении этих областей. Потом может упасть фронт на востоке", – отмечает Маломуж.

После такой волны паники и падения сначала южного, а затем и восточного фронтов противника защитники Украины могут зайти в Луганскую область и даже в Луганск, предполагает генерал.

"Тогда можно будет зайти уже и в Луганскую область. Не только в Лисичанск, но и в сам Луганск. Мы будем угрожать ударом с тыла и донбасской группировке в Донецкой области. Это может произойти в процессе обвала южного фронта и частично восточного. Затем может быть массовое отступление противника в формате паники и больших потерь", – отмечает Маломуж.

Таким образом "на плечах противника, который убегает и паникует", украинские воины могут продвинуться и в Крым, говорит генерал.

Однако для таких успехов Украине нужно правильно сориентировать нашу стратегию на подготовку ударных сил и средств и эффективно применять новейшие средства, предоставленные западными партнерами для защиты нашего государства.

Что предполагает пессимистический сценарий

Но есть и пессимистический сценарий. Он предусматривает, что освобождение Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей может затянуться до зимы или даже до весны 2023 года. Такое развитие событий грозит нам в том случае, если Россия потратит ближайшие 2-3 месяца на подготовку мобилизованных и успеет подготовить 200-250 тысяч оккупантов для отправки на фронт. Тогда украинские армии придется готовить очень серьезную оборону по всем рубежам.

"Конечно, мы всё равно будем продвигаться, но это будут тяжелые бои, тяжелый прогресс. Нам придется отвоевывать несколько сел в день, возможно, проводить операции по окружению определенных населенных пунктов. Если реализуется такой сценарий, то прогнозировать, что к лету мы полностью освободим территорию страны, тем более Крым, уже невозможно", – отмечает генерал Маломуж.

Освобождение Херсонской области

Ранее сообщалось, что российские оккупанты бегут из Херсонщины. Они полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово. Враг также эвакуировал своих офицеров и медиков из Берислава. Оккупанты забирают у местного населения автомобили и пытаются убежать паромной переправой в районе Антоновского моста.

Напомним, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что если силам обороны Украины удастся отбить у оккупантов России правый берег Херсонской области, появится возможность контролировать Запорожское направление установить огневой контроль над логистикой из Крыма, Мелитополем, подступах к Энергодару, Каховкой и Северо-Крымским каналом.

В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные мощно ударили по месту расположения российских захватчиков в Новой Каховке на Херсонщине. В результате удара было уничтожено 6 единиц вооружения и военной техники, а почти 150 оккупантов были ранены.

Читайте также: