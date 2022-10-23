ВСУ разгромили место дислокации россиян в Новой Каховке: 150 оккупантов стали "300-ми"

ВСУ разгромили место дислокации россиян в Новой Каховке/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Радио Свобода

Украинские военные мощно ударили по месту расположения российских захватчиков в Новой Каховке на Херсонщине.

В результате удара было уничтожено 6 единиц вооружения и военной техники, а почти 150 оккупантов были ранены. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром в воскресенье, 23 октября.

Отмечается, что уничтожение личного состава россиян в упомянутом городе произошло в предыдущие дни, а сейчас подтвердились потери врага.

Кроме этого, украинские воины "покошмарили" российских захватчиков в Запорожской области, ранив около сотни оккупантов.

"В Запорожской области уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантах уточняется", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки пилоты ВСУ 17 раз ударили по российским военным. После этого было подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов.

Украинские подразделения ПВО сбили один вражеский вертолет Ка-52 и три российских беспилотника "Орлан".

"Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять других важных объектов противника, включая одну радиолокационную станцию", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты бегут из Херсонщины. Они полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово. Враг также эвакуировал своих офицеров и медиков из Берислава. Оккупанты забирают у местного населения автомобили и пытаются убежать паромной переправой в районе Антоновского моста.

Напомним, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что если силам обороны Украины удастся отбить у оккупантов России правый берег Херсонской области, появится возможность контролировать Запорожское направление, установить огневой контроль над логистикой из Крыма, Мелитополем, подступах к Энергодару, Каховкой и Северо-Крымским каналом.

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