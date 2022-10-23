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План освобождения Харьковщины разработали силами Украины, США и Британии – The New Yorker

23 октября 2022, 00:40

Украинские войска ринулись к российским позициям в Харьковской области, что явно застало российских военачальников врасплох.

ВСУ, война, украинские военные
Стали известны подробности освобождения Харьковщины ВСУ / 93-я ОМБр Холодный Яр

План наступления ВСУ под Балаклеей на Харьковщине совместно разработали силами Украины, США и Великобритании на одной из военных баз в Европе.

При этом "американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев". Об этом идет речь в материале американского издания The New Yorker.

Отмечается, что изначальной идеей было наступление широким фронтом на Херсон. Однако командно-штабные учения показали, что это дорого обойдется украинской технике и живой силе.

"Планировщики остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову сообщили об этих планах", - пишет издание.

Авторы подчеркнули, что после недели наступления в Херсонской области, украинские войска "ринулись к российским позициям в Харьковской области, что явно застало российских военачальников врасплох".

"Из-за того, что так много подразделений было переброшено на юг, ряд территорий на северо-востоке охраняли недостаточно оснащенные российские силы и ОМОН с небольшим боевым опытом", - рассказали журналисты.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, ранее Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. .

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, перестали выходить на связь.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Армия Украины получила возможность наносить удары на Донецком направлении.

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