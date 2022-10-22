Контрнаступление на Херсонщине: оккупанты полностью сбежали из двух населенных пунктов - Генштаб

Российские оккупанты бегут из Херсонщины / Коллаж УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты бегут из Херсонщины. Они полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово. Об этом сообщает Генштаб.

Враг также эвакуировал своих офицеров и медиков из Берислава.

"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом, участились случаи мародерства и грабежей местных жителей", - говорится в сообщении.

Оккупанты забирают у местного населения автомобили и пытаются убежать паромной переправой в районе Антоновского моста.

Враг продолжает размещать подразделения в помещениях учебных заведений. В частности, такое наблюдается на территории Запорожской области. При этом продолжается процесс детей местных жителей. Таким образом оккупанты прикрываются мирными людьми.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ освободят правобережье Херсонской области и оккупированный Херсон. Однако украинские войска ждут трудности, поскольку войска РФ наладили логистику и активно снабжают свою группировку на данном направлении. Согласно прогнозу Жданова, Херсон может быть освобожден в течение месяца.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что захваченный войсками России Херсон покинула значительная часть населения. Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и селятся в оставленных домах. Российские захватчики готовятся к уличным боям.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал, что Россия покидает Херсон.

Оккупанты забирают с собой краденое имущество и документы. До понедельника должны выехать и торговые сети РФ.

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