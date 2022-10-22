"Где-то в течение месяца": Жданов пояснил, когда может быть освобожден Херсон

: Жданов пояснил, когда может быть освобожден Херсон / Минобороны, Суспильне

Освобождение города Херсон от русских оккупантов возможно в течение месяца. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Правобережье Херсонщины будет освобождено. Рано или поздно мы все равно туда зайдем. Но я бы не был очень оптимистичен, ведь противник сейчас даже мосты восстановил. Вдоль Антоновского моста россияне создали мост на баржах, и он уже действует. Также через шлюз Каховской гидроэлектростанции они кинули несколько танковых мостовых переходов, так что и на этом направлении они работают. Противник прикладывает неимоверные усилия по попыткам обеспечения этой группировки войск, и туда идет пополнение, техника, боеприпасы, личный состав. Так что освобождение Херсона возможно. Но вот о сроках говорить очень тяжело. Когда мы начнем контрнаступление, тогда можно будет более-менее сориентироваться. Предварительно я бы сказал так: освобождение Херсона возможно где-то в течение месяца", ‒ сказал он.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Издание Financial Times на днях опубликовало материал о том, что на Западе прогнозируют освобождение ВСУ оккупированного Херсона уже во второй половине октября. Журналисты акцентировали внимание на призыве коллаборантов к оккупантам РФ относительно "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Он не исключает сценария, при котором Россия, чтобы отвлечь внимание Киева от юга, может нанести удар на севере. Но Арестович не верит в успехи маневров оккупантов РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин испытывает напрасные надежды относительно деятельности своей группировки в Херсоне. Когда Путин считает, что войска РФ будут биться за город, оккупанты мародерствуют и готовятся к бегству.

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