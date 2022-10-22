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Войска России готовятся к уличным боям в Херсоне – Генштаб ВСУ

22 октября 2022, 09:46

Оккупанты РФ в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные местными жителями жилища.

Херсонская область, ВСУ, российская техника
Из Херсона уехала значительная часть населения - Генштаб ВСУ / Коллаж УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Захваченный Россией Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупанты в городе переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные местными жителями жилища. Захватчики готовятся к уличным боям. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно данным Генштаба, значительная часть гражданского населения покинула оккупированный войсками РФ Херсон. Вражеские силы готовят город к уличным боям.

"По имеющейся информации, Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", - указано в сообщении.

Также захватчики вывозят пациентов и медицинский персонал из Каховской больницы.

"По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала", - подчеркивается в сообщении Генштаба.

Ситуация в Херсонской области

Новый командующий войсками России в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

"(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал Суровикин.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо сказал, что оккупационная администрация региона из-за наступления ВСУ переезжает с правого на левый берег Днепра. Оттуда коллаборанты собрались "руководить областью".

Советник ОП Алексей Арестович считает, что Россия может перебросить свои войска с Херсонской области в направлении Киева или Донбасса.

По словам чиновника, Херсон в таком случае может быть освобожден, однако проблемы будут на других фронтах.

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