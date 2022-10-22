Войска России готовятся к уличным боям в Херсоне – Генштаб ВСУ

Оккупанты РФ в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные местными жителями жилища.
Захваченный Россией Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупанты в городе переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные местными жителями жилища. Захватчики готовятся к уличным боям. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Согласно данным Генштаба, значительная часть гражданского населения покинула оккупированный войсками РФ Херсон. Вражеские силы готовят город к уличным боям.
"По имеющейся информации, Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", - указано в сообщении.
Также захватчики вывозят пациентов и медицинский персонал из Каховской больницы.
"По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала", - подчеркивается в сообщении Генштаба.
Ситуация в Херсонской области
Новый командующий войсками России в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.
"(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал Суровикин.
Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо сказал, что оккупационная администрация региона из-за наступления ВСУ переезжает с правого на левый берег Днепра. Оттуда коллаборанты собрались "руководить областью".
Советник ОП Алексей Арестович считает, что Россия может перебросить свои войска с Херсонской области в направлении Киева или Донбасса.
По словам чиновника, Херсон в таком случае может быть освобожден, однако проблемы будут на других фронтах.
Смотрите видео Главред - Фейгин рассказал, как Путин будет мстить за Херсон
Другие новости:
- Россия бросает войска на Херсонщину и попытается остановить наступление ВСУ – Генштаб
- Какие шансы оккупантов на правобережной Херсонщине
- Войска РФ попытаются подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону на Херсонщине – ISW