Оккупанты готовятся к ожесточенным боям за Херсон - Жданов

Россия не сможет удержать захваченные территории в Запорожской области, если потеряет Херсон.
Россия не хочет отдавать Херсон украинским военным. Оккупанты готовятся к ожесточенным боям. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Херсон является стратегически важным плацдармом для России. Без него оккупанты не смогут удержать захваченные территории в Запорожской области.
"Не похоже, что Россия готова отступить с этих позиций и спокойно отдать нам Херсон. С правого берега Россия эвакуировала свои "органы управления", коллаборантов и их семьи, то есть людей, которые для нее ценны. Скорее всего, это сделано для того, чтобы устроить серьезное сопротивление", - сказал Олег Жданов.
Ситуация в Херсонской области
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ освободят правобережье Херсонской области и оккупированный Херсон. Однако украинские войска ждут трудности, поскольку войска РФ наладили логистику и активно снабжают свою группировку на данном направлении. Согласно прогнозу Жданова, Херсон может быть освобожден в течение месяца.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что захваченный войсками России Херсон покинула значительная часть населения. Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и селятся в оставленных домах. Российские захватчики готовятся к уличным боям.
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал, что Россия покидает Херсон.
Оккупанты забирают с собой краденое имущество и документы. До понедельника должны выехать и торговые сети РФ.
Другие новости:
- Паника в Белгороде: после "бавовны" пропала вода и электричество
- ВСУ получат серьезные преимущества, если выбьют войска РФ с правобережья Херсонщины – Жданов
- Пенсионер на Сумщине в одиночку захватил российский танк: за это он получил медаль