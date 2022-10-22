Оккупанты готовятся к ожесточенным боям за Херсон - Жданов

Оккупанты готовятся к ожесточенным боям на Херсонщине / Коллаж фото Главред, УНИАН, Суспільне

Россия не хочет отдавать Херсон украинским военным. Оккупанты готовятся к ожесточенным боям. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Херсон является стратегически важным плацдармом для России. Без него оккупанты не смогут удержать захваченные территории в Запорожской области.

"Не похоже, что Россия готова отступить с этих позиций и спокойно отдать нам Херсон. С правого берега Россия эвакуировала свои "органы управления", коллаборантов и их семьи, то есть людей, которые для нее ценны. Скорее всего, это сделано для того, чтобы устроить серьезное сопротивление", - сказал Олег Жданов.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ освободят правобережье Херсонской области и оккупированный Херсон. Однако украинские войска ждут трудности, поскольку войска РФ наладили логистику и активно снабжают свою группировку на данном направлении. Согласно прогнозу Жданова, Херсон может быть освобожден в течение месяца.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что захваченный войсками России Херсон покинула значительная часть населения. Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и селятся в оставленных домах. Российские захватчики готовятся к уличным боям.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал, что Россия покидает Херсон.

Оккупанты забирают с собой краденое имущество и документы. До понедельника должны выехать и торговые сети РФ.

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