УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ получат серьезные преимущества, если выбьют войска РФ с правобережья Херсонщины – Жданов

23 октября 2022, 05:00

Украина в случае победы над РФ на правобережье Херсонской области получит возможность установить контроль над запорожским направлением, считает Олег Жданов.

Жданов ВСУ
Армия Украины в перспективе может установить огневой контроль над стратегическими точками на юге - Жданов / Коллаж УНИАН, Главред

Если силам обороны Украины удастся отбить у оккупантов России правый берег Херсонской области, появится возможность контролировать запорожское направление, установить огневой контроль над логистикой из Крыма, Мелитополем, подступах к Энергодару, Каховкой и Северо-Крымским каналом. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что при реализации сценария освобождения правобережья Херсонщины у ВСУ появится возможность серьезно укрепить свое положение на фронте.

В частности, у армии Украины появится перспектива взять под контроль запорожское направление. Выход на правый берег Днепра поспособствует огневому контролю над всей логистикой Запорожья и снабжением российских оккупантов из Крыма.

"Если противник потеряет правый берег Херсонщины, у нас появляется перспектива взять под контроль запорожское направление. Выйдя на правый берег Днепра, мы полностью возьмем под огневой контроль всю логистику Запорожья, а также логистику из Крыма – ведь так мы будем доставать до перешейка", - объяснил Жданов.

По его словам, ВСУ, в таком случае, также установят огневой контроль над Мелитополем, а впоследствии над подступами к Энергодару. Далее – над Каховкой и Северо-Крымским каналом.

"Огневыми средствами мы будем полностью контролировать Мелитополь, а это единственная железнодорожная ветка, которая там закольцована на Мариуполь и Дебальцево. Плюс мы возьмем под огневой контроль все достижения противника, в частности, подступы к Энергодару, Каховку, а там Северо-Крымский канал", - подчеркнул Олег Жданов.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ освободят правобережье Херсонской области и оккупированный Херсон. Однако украинские войска ждут трудности, поскольку войска РФ наладили логистику и активно снабжают свою группировку на данном направлении. Согласно прогнозу Жданова, Херсон может быть освобожден в течение месяца.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что захваченный войсками России Херсон покинула значительная часть населения. Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и селятся в оставленных домах. Российские захватчики готовятся к уличным боям.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал, что Россия покидает Херсон.

Оккупанты забирают с собой краденое имущество и документы. До понедельника должны выехать и торговые сети РФ.

Смотрите видео Главред – Хлань рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

Другие новости:

ВСУ Херсонская область Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:20

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецепт

05:15

Бабье лето возвращается: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

05:00

ВСУ получат серьезные преимущества, если выбьют войска РФ с правобережья Херсонщины – ЖдановВидео

04:00

Путин готов забрасывать Украину телами, контрнаступление ВСУ притормозилось - ЖдановВидео

03:20

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

Реклама
03:15

Тодоренко снялась полностью голой для обложки нового альбома

02:45

"Не пробовали бюстгальтер одевать?": Волочкова померилась грудью с подругой

01:35

"Очень вероятно": эксперт пояснил, почему над Херсоном нависла угроза стать вторым МариуполемВидео

01:00

Делали боеприпасы для войны: в Перми взорвался пороховой завод, есть погибшиеВидео

00:51

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

00:40

План освобождения Харьковщины разработали силами Украины, США и Британии – The New YorkerВидео

00:16

СБУ задержала президента Мотор Сичи Богуслаева: журналист раскрыл деталиВидео

00:02

"Хочешь жить – умей молчать": Макаревич спел о РоссииВидео

22 октября, суббота
23:29

Молчал и показывал фальшивые схемы: Залужный мастерски держал в тайне план обороны Украины - СМИВидео

22:55

Меркель причастна к развязыванию войны в Украине - министр юстиции ГерманииВидео

22:28

Убийство военного в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

22:14

В лифчике и шляпе: жена Остапчука удивила новым образом

21:47

Дважды попала под обстрел: на Харьковщине российский снайпер убил 10-летнюю КатюВидео

21:30

Ошибки при уборке: неожиданные подвохи, о которых вы не догадывалисьВидео

21:13

"Мы найдем их по запаху": президент рассказал, что будут делать ВСУ в "тотальной темноте"Видео

Реклама
20:46

Зеленский назвал Путина старым человеком, у которого жесткие проблемы с памятьюВидео

20:42

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

20:38

За возможным ядерным ударом по ОП должен последовать удар по РФ - ЗеленскийВидео

20:19

Россия должна пройти "депутинизацию": все преступники должны сесть пожизненно - Кристоф ХойсгенВидео

20:10

Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денегВидео

19:55

"Убивают наших людей": Зеленский припечатал верхушку Ирана за поставки дронов РФВидео

19:26

"Готовы воевать": США перебросили к границам Украины элитную бригаду десанта - CBSВидео

19:25

Оскар в студию: 4 знака гороскопа самые большие притворщики

19:20

Усатый фюрер точно будет воеватьмнение

19:04

С Таисией лучше не пересекаться: имена женщин, которые будут невыносимыми тещами

19:00

Контрнаступление на Херсонщине: оккупанты полностью сбежали из двух населенных пунктов - ГенштабВидео

19:00

Гороскоп на завтра 23 октября 2022: Весам – приятные перемены, Скорпионам- хорошие новости, Водолеям – успехВидео

18:58

В Киеве дорожный конфликт закончился убийством добровольца батальона теробороныВидео

18:55

7 имен, которые магнитом притягивают деньги и успехВидео

18:50

День тещи 2022 в Украине: душевные поздравления и милые картинки

18:40

Германия отказывается передавать Украине танки: Шольц спихнул вину на граждан страны - WeltВидео

17:59

Массированный удар РФ по инфраструктуре Украины: в ОП назвали цель ПутинаВидео

17:34

Силы НАТО под руководством США могут вмешаться в войну в Украине – экс-шеф ЦРУВидео

17:29

Оккупанты готовятся к ожесточенным боям за Херсон - ЖдановВидео

17:27

Принесут удачу и счастье: названы цвета 2023 года

Реклама
16:51

ВСУ "откобзонили" оккупанта, который вернулся на фронт через 3 месяца после увольненияВидео

16:46

"Мобилизация в Украине неизбежна": Жданов рассказал, когда ВСУ могут смело идти в бойВидео

16:42

"Путин не должен победить": Байден сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

16:37

Пенсионер на Сумщине в одиночку захватил российский танк: за это он получил медальВидео

16:21

"Слепой амур меня пронзил стрелою": 5 психологических уловок, которые помогут влюбить в себя любого

16:10

Паника в Белгороде: после "бавовны" пропала вода и электричествоВидео

16:04

"Валєра Залужний — такий крутий, такий потужний": певец Кензов выпустил трек о главнокомандующем ВСУВидео

16:04

Что вы увидели первым: тест по картинке определит истинный характер

15:38

"Галкина привезем, потом Урганта": в России сделали заявление о возвращении мужа Пугачевой

15:32

"Повар Путина" переходит в оборону: на Донбассе сооружают "Линию Вагнера"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять