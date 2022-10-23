ВСУ получат серьезные преимущества, если выбьют войска РФ с правобережья Херсонщины – Жданов

Армия Украины в перспективе может установить огневой контроль над стратегическими точками на юге - Жданов / Коллаж УНИАН, Главред

Если силам обороны Украины удастся отбить у оккупантов России правый берег Херсонской области, появится возможность контролировать запорожское направление, установить огневой контроль над логистикой из Крыма, Мелитополем, подступах к Энергодару, Каховкой и Северо-Крымским каналом. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что при реализации сценария освобождения правобережья Херсонщины у ВСУ появится возможность серьезно укрепить свое положение на фронте.

В частности, у армии Украины появится перспектива взять под контроль запорожское направление. Выход на правый берег Днепра поспособствует огневому контролю над всей логистикой Запорожья и снабжением российских оккупантов из Крыма.

"Если противник потеряет правый берег Херсонщины, у нас появляется перспектива взять под контроль запорожское направление. Выйдя на правый берег Днепра, мы полностью возьмем под огневой контроль всю логистику Запорожья, а также логистику из Крыма – ведь так мы будем доставать до перешейка", - объяснил Жданов.

По его словам, ВСУ, в таком случае, также установят огневой контроль над Мелитополем, а впоследствии над подступами к Энергодару. Далее – над Каховкой и Северо-Крымским каналом.

"Огневыми средствами мы будем полностью контролировать Мелитополь, а это единственная железнодорожная ветка, которая там закольцована на Мариуполь и Дебальцево. Плюс мы возьмем под огневой контроль все достижения противника, в частности, подступы к Энергодару, Каховку, а там Северо-Крымский канал", - подчеркнул Олег Жданов.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ освободят правобережье Херсонской области и оккупированный Херсон. Однако украинские войска ждут трудности, поскольку войска РФ наладили логистику и активно снабжают свою группировку на данном направлении. Согласно прогнозу Жданова, Херсон может быть освобожден в течение месяца.

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