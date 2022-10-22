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Россия уходит из Херсона, оккупанты вывозят имущество и документы – Хлань

22 октября 2022, 14:11

Оккупированный войсками России Херсон стали покидать даже российские торговые сети, сказал депутат областного совета региона Сергей Хлань.

Херсон, войска РФ, Хлань
Российские захватчики покидают Херсон - Хлань / Коллаж Суспільне, Reuters, скриншот YouTube

Захватчики России уходят из оккупированного Херсона. Они вывозят краденое имущество, документы банка и паспортного стола. До понедельника должны выехать и российские торговые сети. Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что российские оккупанты покидают Херсон. Они вывозят награбленное имущество и документы.

Россия уходит из Херсона, оккупанты вывозят имущество и документы – Хлань

Кроме того, из города уходят и российские торговые сети.

"Оккупанты из города Херсона вывозят свой форпост "достижения" — имущество и документы банка и… паспортного стола (!) До понедельника уедут российские торговые сети. Русня покидает Херсон! Людям говорят, что это временно — приходите через несколько недель. Придем, в украинский! (город, - ред.)", - подчеркнул Сергей Хлань.

Ситуация на Херсонщине

Новый командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин на днях зачитал доклад о войне России против Украины. Он отчитался о том, что оккупанты столкнулись с "напряженной" обстановкой. По словам российского военного, в дальнейшем захватчики будут действовать в зависимости от "складывающейся ситуации".

Кроме того, генерал намекнул на готовность России "сдать" Херсон.

"(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - объяснил Суровикин.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что оккупационная администрация убирается с правобережья Херсонщины на левый берег. Такое решение было принято в связи с наступлением армии Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что Россия может перебросить войска из Херсона в направлении Киева или Донбасса. По мнению Арестовича, при таком сценарии Херсон будет освобожден, но появятся проблемы на других фронтах.

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