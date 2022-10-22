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"Мобилизация в Украине неизбежна": Жданов рассказал, когда ВСУ могут смело идти в бой

22 октября 2022, 16:46

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, в чем сейчас нуждается наша армия.

Олег Жданов, война в Украине
Жданов рассказал, когда ВСУ могу смело идти в бой / Фото УНИАН

ВСУ необходимо пополнять личный состав из-за мобилизации со стороны России.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду пояснил, что человеческий ресурс нам в любом случае еще будет нужен, потому что мы тоже несем потери, и нам нужно их восполнять.

"Если объемы поставок вооружений будут увеличиваться, то, конечно же, мы будем расширять мобилизацию, чтобы комплектовать новые формирования и закрывать свои дырки на фронте и уплотнять наши ряды на линии фронта. Чем плотнее будут наши ряды, тем легче нам будет справляться с этим объемом наступающих российских войск. Такая арифметика", - отметил эксперт.

Также Жданов рассказал, что Главнокомандующий Залужный уже озвучивал потребности армии.

"Мобилизация в Украине неизбежна. Вопрос в том, какой характер она будет носить – плановый, как сегодня, когда мы просто восполняем потери вооруженных сил и при необходимости добираем еще людей, которых отправляем на учебу, либо широкая волна мобилизации. Как писал в своей статье Залужный, нам бы было очень хорошо получить 10-20 бригадных комплектов вооружения, и мы бы сформировали 10-20 новых бригад. А 10-20 новых бригад – это примерно 40-70 тысяч человек. Если этих людей набрать и обучить, тогда смело можно будет идти в бой", - подытожил эксперт.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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Автор: Сергей Кущ
мобилизация война в Украине Олег Жданов
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