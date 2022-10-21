"Царь – дурак": Пономарев рассказал, как мобилизация похоронит режим Путина

Илья Пономарев рассказал, как мобилизация похоронит режим Путина / скриншот YouTube

Решением объявить мобилизацию в России Владимир Путин подписал себе приговор, но все произойдет не так быстро, как бы этого хотелось.

Илья Пономарёв, российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов во время чата с читателями Главреда отметил, что это решение похоронит режим Путина.

"Просто политический или исторический процесс не может произойти за ночь, так не бывает. Любой социальный процесс в обществе занимает время. До людей должно дойти, каждому по голове эта мобилизация должна настучать дубинкой лично, должны появиться друзья, знакомые, родственники, которые под это попали", - пояснил Пономарев.

Он напомнил, что одномоментный скачок был виден по социологии, по показателю тревожности: до мобилизации ощущение тревоги было у 20%, а после – у 72%, и это произошло в прямом смысле слова за ночь.

"Однако от момента, когда стало тревожно и страшно, до момента, когда человек делает выводы, должно пройти время. Вспомните старый советский фильм "О бедном гусаре замолвите слово", где одни попугаи говорили "царь – дурак", а другие – "долой самодержавие". Чтобы прийти от "царь – дурак" к "долой самодержавие", должно пройти какое-то время, и оно ускоренно проходит сейчас", - пояснил российский оппозиционный политик.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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