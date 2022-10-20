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Военный эксперт пояснил, как повлияет путинская мобилизация на бои врагов с ВСУ

20 октября 2022, 03:05

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, новомобилизованные оккупанты либо разбегаются, либо и вовсе несут потери более половины личного состава.

Российская армия, ВСУ
Военный эксперт пояснил, как повлияет путинская мобилизация на бои врагов с ВСУ / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Жители страны-агрессора, России, недавно мобилизованные по указу диктатора Путина, уже прибыли в Украину и либо разбегаются в первом же бою против ВСУ, либо несут колоссальные потери. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции "Лучшее Радио Израиль".

"Чмобики мы их называем ‒ частично мобилизованные […] Мобилизация коренным образом на ситуацию не повлияет. Просто будет скачок увеличения потерь со стороны РФ. Я ж рассказал. Они уже есть на всех оперативных направлениях. Мы уже с ними сталкиваемся. В лучшем случае они разбегаются, в худшем – они несут потери более 50% в ходе первого же боевого столкновения […] Они хотят пойти методом селекционного отбора, как в 1941-м ‒ кто выжил, тот и будет воевать", — говорит эксперт.

Распад России

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил - после устранения или смерти диктатора Путина Москва прекратит вести войну против Украины. Однако жажда реванша еще останется на какое-то время.

Позднее российский социолог и публицист Игорь Эйдман рассказал Главреду - РФ ожидает распад с парадом суверенитетов уже через 5 лет.

По словам эксперта, ситуация с объявлением Путиным мобилизации может привести к отделению ряда республик из состава РФ. Эйдман говорит, что во многих республиках РФ есть очень мощное, но задавленное национальное движение.

Как считает бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, распад России в результате раскола в Кремле, внутренних противоречий или внешнего давления - абсолютно реальный сценарий.

Другие новости:

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