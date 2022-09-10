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Путин будет отстранен от власти, а Россию ждет распад с парадом суверенитетов – Резников

10 сентября 2022, 11:45

Российская Федерация уже через 5 лет прекратит существование в собственных границах, считает Алексей Резников.

Путин Россия
После Путина Россия перестанет вести войну против Украины - Резников / Коллаж Reuters, УНИАН

После устранения или смерти Владимира Путина во главе России появится политик, который попытается вытащить государство из пропасти. Москва прекратит вести войну против Украины, однако жажда реванша еще останется на какое-то время. Российскую Федерацию ожидает распад с парадом суверенитетов уже через 5 лет. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что после ухода Путина Россия прекратит войны против Украины. Попытки реванша еще будут, но они постепенно исчезнут. Россияне попробуют выйти из режима санкций.

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"Они (после Путина) перестанут вести эту войну основной своей массе, будут некоторые попытки, желание реванша, от каких-то военных, но это постепенно сойдет на нет", - полагает министр.

Кроме того, он считает, что есть россияне, которые смогут изменить историю России.

"Надо дать им шанс", - говорит Резников.

Также глава Минобороны сделал прогноз, согласно которому Россия через 5 лет прекратит свое существование в существующих границах. Страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

"Я думаю, будет парад суверенитетов, РФ треснет на различные государственные образования", - подчеркнул Алексей Резников.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию с целью освобождения своих территорий в Харьковской области. Войска России выбиваются с ранее захваченных ими украинских земель. Освобождены Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка Шевченково и другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября рассказал, что в Харьковской области освободили уже более 30 населенных пунктов. На деоккупированных территориях проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности. Устанавливается порядок.

10 сентября бойцы ВСУ подняли государственный флаг Украины над городом Купянск, который находился под оккупацией войск России почти с самого начала полномасштабной войны. Купянск – важный транспортный узел, через который шла все логистика оккупантов с российской территории.

Другие новости:

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