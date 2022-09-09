На Харьковщине оккупантов выбили из более чем 30 населенных пунктов – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал об успехах ВСУ / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают... На это время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области", - заявил в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, в части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обеспечению безопасности территории.

Видео дня

"Постепенно берем под контроль новые населенные пункты – везде возвращаем украинский флаг и защиту для наших граждан", - сказал глава государства.

Он призвал местных сообщать о преступлениях оккупантов на уже освобожденных территориях.

Президент также добавил, что подразделения Нацполиции возвращаются в деоккупированные населенные пункты Харьковской области.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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