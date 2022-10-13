Ни еды, ни воды, ливень, сдались ВСУ: свежие "мобики" рассказали, как попали в плен

Свежие "мобики" рассказали, как попали в плен / коллаж УНИАН и скриншот из видео

Группа российских оккупантов ‒ из числа новомобилизованных после указов диктаторов Путина ‒ случайно сдалась в плен украинским воинам. Об этом стало известно из соответствующего допроса, запечатленного на видео.

Пятеро захватчиков рассказали, что попали в Украину в конце сентября, а перед этим находились в Белгороде.

"Ночью сказали выдвигаться в сторону Украины. Утром приехали в поле, там были окопы. Сказали занимать позиции, сидеть в окопах. Мы высадились, просидели там, началась бомбежка минометная", – пожаловался один из мобилизованных.

По словам пленного, командование вовсе не ставило им никаких боевых задач. А на позициях они сидели с одними автоматами. И не имели вообще никакого другого вооружения.

"Больше ничего не было, ни еды, ни воды. На третьи сутки пошел ливень, окопы затопило по пояс. Мы пошли в сторону, откуда прибыли. Когда пришли, там был украинский блокпост, нам сказали бросать оружие, если хотим жить. На этом все закончилось", – подытожил оккупант.

Напомним, ранее в российском Урюпинске (Волгоградская область) подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "Я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

Другие новости: