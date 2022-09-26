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Протаранил двери авто и забросал "коктейлями Молотова": в РФ мужчина сжег военкомат

26 сентября 2022, 11:26

Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

Урюпинск
В Урюпинске сожгли военкомат / 1zoom.ru/Администрация Урюпинска

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

Соответствующее видео с камер наблюдения уже выложили в Сети. На них запечатлен момент поджога.

При этом полицейские уже задержали поджигателя военкомата. Как сообщили в администрации Урюпинска, силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника, передает v1.ru.

Отмечается, что поджог произошел около 4 утра 26 сентября. В Урюпинске загорелось здание военного комиссариата по Урюпинскому и Новониколаевскому районам, откуда накануне направили несколько десятков мобилизованных мужчин на войну в Украину.

Протаранил двери авто и забросал 'коктейлями Молотова': в РФ мужчина сжег военкомат
/ Скриншот

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Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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