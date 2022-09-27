От мобилизации не сбежал: россиянин переплыл в Эстонию на SUP-доске, а его вернули обратно

Россиянин переплыл в Эстонию на SUP-доске, а его вернули обратно/ ua.depositphotos.com, Reuters

Россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался таким образом на территорию Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей.

38-летнего гражданина РФ, незаконно пересекшего границу между двумя странами, задержали утром 26 сентября. Об этом сообщает ERR.

Беглеца поймали, задействуя для этого несколько дополнительных патрулей и собачий патруль. При этом территория, где его видели, была оцеплена.

Пограничники выяснили, что россиянин незаконно пересек границу на SUP-доске в устье реки примерно после часа ночи. Когда об этом стало известно, начались поиски.

Около 04:30 гражданина РФ задержали на одной из автобусных остановок. После этого его привезли в Нарвский пограничный пункт и выписали ему штраф в рамках административного производства. Затем россиянина отправили обратно на его родину.

Руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ээрик Пургел отметил, что россиянин бежал в Эстонию именно из-за страха перед мобилизацией, которую объявил российский диктатор Владимир Путин.

"В этом случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", – сказал Пургел.

Протесты в РФ против мобилизации на войну

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Во время протестов в Дагестане митингующие продвинулись к столице республики Махачкале. В столице женщины спорили с полицейским, утверждая, что Россия напала на Украину. Они также скандировали "Нет войне".

А тем временем в Украине уже начали уничтожать мобилизованных в РФ оккупантов. В Луганской области бойцы Вооруженных сил обороны нанесли огневой удар по железнодорожному составу, в котором на оккупированную территорию привезли россиян, мобилизованных после указа Владимира Путина.

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