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В Кремле заявили о новых условиях переговоров с Украиной о завершении войны

27 сентября 2022, 13:55

Дмитрий Песков не уточнил, о каких ультиматумах идет речь в этот раз, но вероятнее всего он имел ввиду псевдореферендумы, которые проводит страна-оккупант.

Песков
Дмитрий Песков заявил о новых условиях переговоров с Украиной / Фото УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вернуться к дипломатическому завершению войны в Украиной, однако на новых условиях. О каких ультиматумах идет речь в этот раз, не уточняется. Но вероятно спикер Кремля имел ввиду псевдореферендумы, которые страна-оккупант проводит на захваченных территориях Украины.

"Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, но меняются ситуация и условия, при этом принцип целей военной операции сохраняется", – цитируют Пескова РИА Новости.

Вероятно, изменение требований Кремля будет связано с незаконным голосованием по вхождению временно оккупированной части Украины в состав РФ.

"После референдумов на освободившихся территориях ситуация кардинально изменится с юридической точки зрения", – сказал Песков.

Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины

С 23 по 27 сентября оккупанты имитируют "референдумы" на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Их результат заведомо известен. Уже вечером 25 сентября на всех оккупированных территориях востока и юга Украины, кроме Херсонской области, псевдореферендумы признали "состоявшимися".

Публично результаты так называемых "референдумов" объявят 28 сентября, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин может выступить перед Федеральным собранием и объявить о "присоединении" к России новых территорий.

РосСМИ пишут, что в РФ хотят присоединить новые аннексированные украинские территории к уже захваченному в 2014 году Крыму и создать так называемый "Крымский федеральный округ". В него должны войти: сам полуостров и временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Возглавить новое "полпредство" может бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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