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На Луганщине ВСУ "покрошили" эшелон с мобилизованными из РФ: журналист раскрыл детали

26 сентября 2022, 16:02

Удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS, подчеркнул Роман Доник.

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
ВСУ уничтожили состав с мобилизованными из РФ / Фото УНИАН

В Луганской области бойцы Вооруженных сил обороны нанесли огневой удар по железнодорожному составу, в котором на оккупированную территорию привезли россиян, мобилизованных после указа Владимира Путина.

Как пишет в Facebook журналист Роман Доник, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.

Он уточнил, что в результате среди мобилизованных россиян потери: есть убитые и раненые.

"Говорят, в Луганскую область прибыл первый эшелон с мобилизованными в РФ. Они уже учтены ВСУшниками как 200 и 300. Умершим за ВВ Путина хочется пожелать крепкого здоровья и попросить операторов Хаймарсов поставить песню Б. Гребенщикова "Этот поезд в огне"", - добавил Доник.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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мобилизация Роман Доник новости Луганской области война России и Украины
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