ВСУ ликвидировали российского полковника и трех лейтенантов/ Telegram Штирлиц

Украинские воины "отправили на концерт к Кобзону" российского полковника, а также трех лейтенантов российских оккупационных войск.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем канале в Telegram. Так, был ликвидирован на фронте российский полковник Андрей Брызгалин.

"Полковник Андрей Брызгалин успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – с сарказмом отметил Штефан.

При этом украинский офицер уточнил, что полковника оккупантов "прикопали по-тихому".

Полковника Брызгалина "прикопали по-тихому", пишет украинский офицер/ Teleram Штирлиц

Среди тех, кто уже не будет воевать против ВСУ, потому что получил билет к Кобзону, также:

лейтенант Евгений Нагуськин,

старший лейтенант Иван Колишенко,

старший лейтенант Олег Ташматов.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали российского 20-летнего оккупанта, который ушел на фронт, чтобы заработать на "Ладу". 20-летний ефрейтор Сергей Горчаков был родом из Вологодской области.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что украинские военные при подготовке контрнаступления на Харьковском направлении нанесли ракетный удар по штабу русских войск в Изюме. 26 сентября стало известно, что в результате удара HIMARS был ликвидирован начальник ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковник Борис Тотиков.

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