"Один из ключевых в армии": ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск 35-й общевойсковой армии РФ

Оккупант / Сайт Оренбурского казачества, скриншот

Украинские военные при подготовке контрнаступления на Харьковском направлении нанесли ракетный удар по штабу российских войск в Изюме.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов в Фейсбуке, в результате стало известно о ликвидации полковника Бориса Тотикова.

"26 сентября стало известно, что в результате удара HIMARS был ликвидирован начальник ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковник Борис Тотиков", - сообщает он.

Именно штаб 35-й армии, как утверждает Бутусов, управлял войсками на Изюмском направлении. И именно на этом направлении ВСУ совершили прорыв.

"А теперь как видим, есть определенные основания говорить, что существенные потери понесло российское командование в этом районе. Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне", — заявил Бутусов.

Также он добавляет, что разгром российских войск в значительной мере связано с потерей управляемости группировкой и тщательной работой украинской разведки, которая смогла дислоцировать российские штабы на Харьковщине.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

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