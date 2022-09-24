ВСУ ликвидировали оккупанта, который родился в Луцке и поехал убивать украинцев

Оккупант Игорь Бойчук родом из Луцка/ Facebook Ираклий Комахидзе

Украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

Об этом написал в Facebook волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе. Ему удалось найти доказательства украинского происхождения захватчика.

В некрологе, опубликованном оккупантами, указано, якобы Игорь Бойчук окончил Тюменское высшее военное училище. Он отправился на войну против Украины в статусе командира инженерно-саперного батальона 138-го ОМСБр (Каменка, Ленинградская область).

Однако блогер-расследователь Комахидзе сообщил, что в соцсетях удалось найти страницу оккупанта, которую он подписал псевдонимом Игорь Шевченко. На этой странице есть много его фото, подтверждающих, что профиль принадлежит именно ему.

В профиле указано, что оккупант родился в Луцке и учился в школе села Варяж на Львовщине. В комментариях к фото он общался со знакомыми на украинском языке.

Как видно из представленной на странице информации, в 2013 году он уже находился в Когалыме – городе в составе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в РФ. А на фото 2016 года захватчик уже в военной форме.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

Также ранее украинские военные ликвидировали российского офицера Евгения Худякова, который ранее воевал в Чечне и успел разозлить Рамзана Кадырова. Ранее Кадыров назвал оккупанта своим личным врагом и потребовал над ним расправы. Худякова пытались обвинить в расправе над чеченцами во время войны.

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