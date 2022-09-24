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РФ ударами по дамбам на Харьковщине и под Кривым Рогом не сможет остановить ВСУ – разведка Британии

24 сентября 2022, 10:23

Войска России, похоже, пытаются бить по шлюзовым воротам плотин, чтобы затопить расположения армии Украины, считают в британской разведке.

ВСУ войска РФ
Армия Украине продолжает контрнаступательную операцию / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Оккупационная армия России нанесли ракетные удары в Харьковской области и под Кривым Рогом, чтобы остановить наступление Вооруженных сил Украины по рекам Ингулец и Северский Донец. Однако усилия оккупантов провалились, а украинские войска на данных участках продолжают свои атаки. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В разведке Британии отметили, что российские захватчики 21 и 22 сентября ударили по плотине в Печенегах Харьковской области на реке Северский Донец. Были применены баллистические ракеты малой дальности или похожее оружие. До этого оккупанты нанесли удар по Карачуновской плотине под Кривым Рогом 15 сентября.

Как указали специалисты, несмотря на усилия оккупантов, ВСУ все же продолжают продвигаться по рекам Ингулец и Северский Донец. Из-за неудач оккупанты, похоже, попытаются ударить по шлюзовым воротам плотин с целью затопления расположения украинских войск.

Впрочем, считают разведчики, россиянам вряд ли удастся достичь своих целей.

"Маловероятно, что атаки причинили значительный ущерб украинским операциям из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Война России против Украины

В разведке Великобритании рассказали, что ВСУ продолжают контрнаступать на востоке Украины. Украинские силы укрепились на правой части реки Оскол в Харьковской области и ведут штурм Лимана на Донетчине к востоку от реки Северский Донец. Российские захватчики пытаются удержать захваченные территории.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что армия Украины не должна допустить штурма Херсона.

Войскам России на правом берегу Днепра грозит окружение. Российское командование должно принять решение об эвакуации своих оккупационных подразделений.

Силы обороны Украины 23 сентября выполнили около 290 задач по поражению вражеских целей на южном фронте.

Сбили российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8. Уничтожено около 18 единиц вражеской техники.

Смотрите видео ТСН - ВСУ могут освободить часть Херсонщины в ближайшие недели

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ВСУ Харьковская область войска России война России и Украины британская разведка
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