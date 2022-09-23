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Армия Украины штурмует Лиман на Донбассе, войска РФ пытаются удержать позиции – разведка Британии

23 сентября 2022, 09:46

Силы обороны Украины в течение 3 дней взяли под контроль плацдармы на восточной части реки Оскол в Харьковской области, считают разведчики.

ВСУ войска РФ
ВСУ укрепляются в Харьковской области и атакуют войска РФ на Донбассе - британская разведка / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия на востоке страны. Войска укрепились на правой части реки Оскол на Харьковщине и штурмуют Лиман Донецкой области к востоку от реки Северский Донец. Российские оккупанты пытаются удержать захваченные территории. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии речь идет о том, что в течение трех дней ВСУ удалось захватить плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Ранее россияне пытались использовать Оскол для построения своей линии обороны после вывода войск из региона.

На юге Донецкой области ВСУ штурмуют Лиман в направлении к востоку от реки Северский Донец. Обстановка сложная, россияне пытаются удержаться.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Война России против Украины

Советник Офиса президента Алексей Арестович на днях заявил, что ВСУ могут окружить войска России в городе Лиман Донецкой области.

Движение украинских сил продолжается. В случае освобождения Лимана для сил обороны Украины откроется дорога к Сватово.

Арестович допустил, что в связи с частичной мобилизацией в России Москва может отправить военных на усиление своих позиций в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

По его мнению, оккупанты могут приступить к наступательным действиям. Не исключен сценарий контрудара войск России на Харьковщине.

В ночь на 23 сентября оккупанты РФ пытались перебросить войска по Каховскому мосту в Херсонской области. Однако врагу не удалось этого сделать. Украинские военные нанесли удар и остановили передвижение колонны.

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