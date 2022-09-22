"Возможен контрудар на Харьковщине": Арестович рассказал, куда Путин бросит мобилизированных

Арестович рассказал, на какие направление Путин бросит мобилизированных / Коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин на фоне мощного контрнаступления ВСУ объявил в РФ мобилизацию. Он может отправить призывников в Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому оппозиционеру Марку Фейгину.

Таким образом оккупанты могут попытаться усилить свою оборону и пойти в какое-то наступление.

"Рискну предположить, что они сейчас попробуют пополнить имеющиеся подразделения. Поставят задачу добить Донецкую область, поставить устойчивую оборону в Херсонской области. Возможно, попытаются двигаться на Запорожском направлении. И защищать Луганск. Возможен контрудар на Харьковском направлении", - сказал Алексей Арестович.

Он считает, что объявление мобилизации в РФ - это демонстрация и попытка оказать давление на украинцев.

"Рассчитывать на большее – не вижу особых перспектив, потому что нет вооружения и техники. И нет младшего состава, который позволит создать и развернуть новые бригады", – добавил Арестович.

Мобилизация в РФ

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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