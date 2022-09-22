Бунт в РФ: протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу

В Дагестане бунтуют против мобилизации / Скриншот

В России протестующие против мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным, вышли на акции протеста.

В Дагестане участники протеста перекрыли федеральную трассу. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Отмечается, что протестующие перекрыли федеральную трассу недалеко от административного центра Бабаюртовского района Дагестана.

На видео зафиксировано большое скопление автомобилей, которые стоят на проезжей части.

К протестующим направляются сотрудники полиции.

Также опубликовано видео, как в одном из дагестанских поселков местные жители возмущаются из-за мобилизации.

Они заявили представительнице местного военкомата, что не поедут в Украину потому что на РФ никто не нападал и назвали войну не защитой России, а "политикой".

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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