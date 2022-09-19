Оккупантов ждет "котел": в ближайшее время ВСУ готовы окружить Лиман - Арестович

Арестович / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что деоккупация Лимана Донецкой области откроет оперативный простор для украинских военных до Сватово Луганской области.

Как сказал Арестович в эфире Фейгин Live, украинские военные продолжают продвижение на левый берег реки Оскол и направляются в сторону Лимана.

"Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или быть взят. Далее открывается оперативный простор до Сватово, а если нам удастся расширить эти плацдармы, то будет горе северной части Луганской области. Собственно говоря, боевые действия уже идут на территории этой области", - рассказал Арестович.

Отметим, что расстояние между Лиманом и Сватово составляет чуть более 50 километров.

Ситуация на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса. Линия фронта теперь проходит по реке Оскол у админграницы Харьковщины и городом Сватово Луганской области.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области – Диброво и Щурово.

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