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Оккупантам светит "котел" под Лиманом: ВСУ расширяют свои позиции - ISW

18 сентября 2022, 08:26

Российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута.

Армия Украина
ВСУ могут окружить оккупантов РФ на Донбассе / Reuters

Вооруженные силы Украины расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить им окружить российские войска вокруг Лимана на Донбассе.

Об этом идет речь в новом обзоре театра военных действий, который публикует американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что дальнейшее продвижение ВСУ к востоку вдоль северного берега Северского Донца может сделать российские позиции вокруг Лимана провальными и открыть подходы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку.

По данным американских военных аналитиков, российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от украинского контрнаступления.

Обращается внимание на то, что РФ направляет ограниченные резервы именно туда, а не на уязвимые российские оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

В отчете говорится о том, что оккупанты РФ не могут рассчитывать на большие успехи вокруг Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области.

В ISW добавили также, что неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления к восточной части Харьковской и Луганской области делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для украинских контрнаступлений.

В Институте изучения войны резюмировали, что приоритет для РФ оккупированных территорий на юге Украины над удержанием северо-востока имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как для России, так и для Украины.

Оккупантам светит 'котел' под Лиманом: ВСУ расширяют свои позиции - ISW
/ understandingwar.org

Ситуация на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса. Линия фронта теперь проходит по реке Оскол у админграницы Харьковщины и городом Сватово Луганской области.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области – Диброво и Щурово.

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