ВСУ остановили колонну техники РФ на Каховском мосту: россияне пытались пройти ночью

Российская колонна техники ночью пыталась пройти по Каховскому мосту, ВСУ их остановили/ Фото иллюстративное: Википедия, скрин

В ночь на пятницу, 23 сентября, российские захватчики пытались перебросить колонну техники по Каховскому мосту на Херсонщине.

Украинские воины не дали им этого сделать и остановили вражескую колонну контролируемым огнем. Результаты этих ударов доразведываются. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Всего за сутки 22 сентября украинская авиация ударила по вражеским силам 13 раз. В частности, силы противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах на Николаевщине сбили пять дронов-камикадзе, которые враг направил по позициям украинских военных.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Так, они ударили огнем по:

двух пунктах управления в Бериславе и Новой Каховке,

трех очагах вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах,

складу с боеприпасами в Бериславском районе.

Потери врага, которые подтверждены на это время, следующие:

18 оккупантов,

три крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",

два танка,

две единицы другой авто-бронетехники.

Также было подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе села Львово на Херсонщине.

Ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли мощные удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении. ВСУ уничтожили 2 командных и 2 пункта управления противника. Украинская авиация нанесла 21 удар по оккупантам с неба.

Также сообщалось, что украинский военные уничтожили вражескую комендатуру в Сватово Луганской области. Там оккупанты организовали штаб и склад с боеприпасами. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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