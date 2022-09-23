ВСУ остановили колонну техники РФ на Каховском мосту: россияне пытались пройти ночью

Украинские воины не дали пройти вражеской колонне, ударив по ней. Результаты ударов доразведываются.
В ночь на пятницу, 23 сентября, российские захватчики пытались перебросить колонну техники по Каховскому мосту на Херсонщине.
Украинские воины не дали им этого сделать и остановили вражескую колонну контролируемым огнем. Результаты этих ударов доразведываются. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Всего за сутки 22 сентября украинская авиация ударила по вражеским силам 13 раз. В частности, силы противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах на Николаевщине сбили пять дронов-камикадзе, которые враг направил по позициям украинских военных.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Так, они ударили огнем по:
- двух пунктах управления в Бериславе и Новой Каховке,
- трех очагах вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах,
- складу с боеприпасами в Бериславском районе.
Потери врага, которые подтверждены на это время, следующие:
- 18 оккупантов,
- три крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",
- два танка,
- две единицы другой авто-бронетехники.
Также было подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе села Львово на Херсонщине.
Ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли мощные удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении. ВСУ уничтожили 2 командных и 2 пункта управления противника. Украинская авиация нанесла 21 удар по оккупантам с неба.
Также сообщалось, что украинский военные уничтожили вражескую комендатуру в Сватово Луганской области. Там оккупанты организовали штаб и склад с боеприпасами. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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