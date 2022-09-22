Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне по указу Путина

Кадыров / УНИАН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике.

Сообщается, что сюжет с выступлением Кадырова вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный".

Он заявил, что мобилизации в Чечне не будет, поскольку за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

Кадыров также отметил, что в боевых действиях приняли участие 20 000 чеченцев. Якобы регион перевыполнил "спущенный план" на 254%, но о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

22 сентября Кадыров жестко раскритиковал обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого были освобождены 215 человек, в том числе бойцы и командиры "Азова".

По его словам, это был неравноценный обмен.

"Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно. Наши бойцы давили "фашистов" в Мариуполе, загоняли в "Азовсталь", выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского "террориста" должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод - не брать "фашистов" в плен", - разразился угрозами Кадыров.

Путин объявил в России частичную мобилизацию

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории России. Москва собирается отправить на войну с Украиной военных запаса и лиц, служивших в российской армии. Также Кремль признает "результаты" так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва хочет мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что Россия на первом этапе частичной мобилизации призовет не более 40-50 тысяч человек.

Кремль намерен при помощи новых военных стабилизировать линию фронта и сдержать контрнаступление сил обороны Украины.

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